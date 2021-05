Hinchas nacionales divididos por posible Copa América en Chile

Medios internacionales aseguran que nuestro país es candidato para reemplazar a Colombia como organizador.

El secretario general del Colmed, José Miguel Bernucci, acusó en entrevista a Meganoticias que el aumento de contagiados es "preocupante", pero "esperable" dado el desconfinamiento en algunas comunas del país, pese al avance de la vacunación a nivel nacional.

"Las cifras son preocupantes para todos y todas, sospechábamos que la movilidad (iba a afectar). Hasta dónde va el alza no lo sabemos, es preocupante", indicó el directivo, aunque destacó que "era esperable, no podemos tener resultados distintos si no hemos hecho nada diferente para controlar la pandemia, se nos vienen cuatro o cinco semanas que pueden ser muy, muy duras".

"Se entiende que Copa América, más allá de que nos guste el fútbol, es un negocio, una inversión. Pero estos incentivos que vemos con este tema de la pandemia, en que podemos tener 12 mil personas en un mall y en un parque el aforo es de 50, estos incentivos son los que llevan a la gente a que cuestione, a que no siga a la autoridad", cuestionó.

En ese contexto, el secretario finalizó diciendo que "el plan Paso a Paso ya está fuera, es una política que no rinde ningún fruto, está totalmente fundido. Reitero que se nos vienen cuatro, cinco, seis semanas muy complicadas (...) mientras no logremos controlar el contagios, las actividades de alto riesgo deben ser la menor cantidad".

Con lo mucho que me gusta el fútbol, considero una locura traer la Copa América a Chile.



Ojalá la Conmebol acepte que es una locura y la suspenda. No se puede no más. La salud es lo primero — Ignacio Morgan Mancilla (@ignaciomorgan) May 25, 2021

95% de camas UCI ocupadas, más de 10% de positividad a nivel nacional y estos conchas de su madre quieren hacer la copa América en Chile? 🙃 https://t.co/h1uYPosYsT — Álvaro (@alvroaq) May 25, 2021

Insólito que suspendan la copa america en un país que está con estallido social (Colombia), para hacerlo en otro país con un estallido social en stand by (Chile). — H #fuerapiñera (@hernan_sr) May 22, 2021