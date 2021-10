Hinchas de la Roja reaccionan a la nominación de Joaquín Montecinos

Hinchas nacionales se volcaron a las redes sociales para analizar la convocatoria del jugador de Audax Italiano a la fecha triple.

"Estoy en una nube, es emoción, escuchar a mi familia, a mis amigos, a mis cercanos, su alegría, no lo voy a olvidar nunca, este momento será imborrable para mi", aseguró.

Joaquín dijo a RedGol que "mi papá súper emocionado, es que todos los que están conmigo desde siempre están igual".

Montecinos además nos cuenta que no fue Martín Lasarte el que le dio la noticia "no, me llamaron del club, llegó la citación allá, estoy feliz".

El atacante además nos sorprende al decir que "doy las gracias a todos, el periodismo conmigo se ha portado espectacular, me han bancado mucho, se dan cuenta de mi trabajo día a día y eso es súper importante porque no siempre es así, muchas veces se considera mas las cosas negativas y conmigo siempre se han fijado en lo positivo".

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Joaquín Montecinos a La Roja...

Merecido y Felicitaciones, a jugársela con todo Joaco!

También Ángelo Sagal, pero ahí: SIN COMENTARIOS!!!🤦#VamosChile#VamosLaRoja — Leo #CamposTitular 🤘🏼 🏆 ⭐ 💙🇨🇱🇺🇸 (@ViajeroAZUL25) October 2, 2021

JOAQUÍN MONTECINOS TITULAR O HAY BALAS — Guatón (@Guaton_10) October 1, 2021

Cuando nominan a Joaquín Montecinos y Ángelo Sagal. pic.twitter.com/zUs3Q64ngV — @leondecollao87 (@leondecollao87) October 1, 2021

Revisa acá la programación completa:

Sábado 2 de octubre

- Unión La Calera vs. Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Domingo 3 de octubre

- Palestino vs. Colo Colo, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

- Universidad de Chile vs. Antofagasta, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

- Unión Española vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

Lunes 4 de octubre

- Cobresal vs. Audax Italiano, 11:00 horas. Estadio El Cobre.

- Deportes Melipilla vs. Santiago Wanderers, 18:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

- Huachipato vs. Curicó Unido, 21:00 horas. Estadio CAP.

Martes 5 de octubre

- Ñublense vs. Deportes La Serena, 20:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".