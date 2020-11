Hinchas le dan con todo a Mouche por reclamo sobre programación de partidos

Los colocolinos no estuvieron de acuerdo con los mensajes de del argentino en las redes sociales.

El ex Boca aseveró que: “Protocolos sanitarios estrictos, PCR cada semana o hasta dos veces por semana, conciencia personal y cuidado intensivo nos piden cada día para que el fútbol siga activo. Pero pensar que jugar a las 11 am un partido con 30 grados de calor no pasa nada, total ¿somos robots no?”.

El atacante acompañó ese mensaje publicando los horarios de los duelos del Cacique: “31 de octubre vs Iquique 11 am / 10 de noviembre vs Antofagasta 11 am / 14 de noviembre vs palestino 11 am. ¿Es normal?”.

Las respuestas no se hicieron esperar:

Vamos penúltimos miren la camiseta donde están jugando por favor y ganen partidos, después reclaman flojos de mierda!!! — Pablo (@kuis1991) November 9, 2020

Hermano, conoci un haitiano en temuco, trabajaba de lunes a sabado 12hrs al dia por 8 lucas. No es q haga apologia al trabajo asalariado, pero hay q tener un poco de pudor en comentar estas cosas.

En todo caso estoy d acuerdo q no es un horario apto para hacer deporte, pero... — DanyRojinegro (@danyelrojo68) November 9, 2020

DEN 3 PASES SEGUIDO, DESPUÉS GANEN UN PUTO PARTIDOS Y DESPUÉS RECLAMEN, YO SI FUERA PENÚLTIMO DE UN TORNEO ESTARÍA MATANDOME ENTRENANDO POR SALIR DE AHÍ EN VEZ DE ESTAR EN UNA RED SOCIAL — 🌟IVÁN ⭐32🏁 (@ibxstosc) November 8, 2020