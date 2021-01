Hinchas le dan con todo a Gabriel Suazo durante conferencia de prensa

El volante formado en Macul enfrentó a los medios de comunicación.

En conferencia de prensa respondió a sus críticos: “yo vengo de la cantera, como varios de mis compañeros. Es un momento muy duro, desde pequeño vi momentos difíciles del club, pero no recuerdo ver algo como pelear el descenso. Es muy difícil, tanto para mí como para mi familia, estar viviendo esto. Estoy orgulloso de poder estar en este momento difícil, luchando y peleando en este club”.

“Lo puedo hacer bien o mal, pero jamás voy a dejar de correr para poder ayudar a este equipo. En la actitud nunca voy a defraudar, siempre estaré al 100% con el equipo para dejarlos en primera”, agregó.

En ese sentido Suazodeclaró que “siempre trabajo y entreno para poder jugar el fin de semana, me toque o no me toque. Al final uno entrega esa confianza al cuerpo técnico, de intentar hacer siempre lo mejor para el equipo. En ninguna ocasión me he escondido, siempre he intentado ir de frente”.

Para cerrar, analizó los fuertes mensajes en su contra: “ese tipo de comentarios lo único que hacen es hacer daño. La gente tiene el derecho de criticarte, pero uno no se llena de ese tipo de cosas. Al contrario, uno se llena con la familia, con tus amigos y con tus compañeros. Lo único que hacen esas cosas negativas son perjudicarte. No me interesa lo que puedan decir o no decir de mí”.

Durante la rueda de prensa, la transmisión en vivo se llenó de comentarios en su contra:

Gabriel Suazo se comparo con Messi. Bastaaaa 🤣🤣🤣🤣 — Naxo Albo 0. JAN10 (@NaxoAlbo01) January 20, 2021

Mantenerse??? Superarse es! ctm, malo pa la pelota, 🤦‍♀️ — Joy ALBOrquez 🏳️🏴 #Apruebo (@jochy86) January 20, 2021

Podrías decirle al Dt q no te ponga en el equipo! — Manolo #ColoColo (@ManoloHD) January 20, 2021

Suazo eres malo tu no tienes que seguir en el colo — Marcelo Silva (@Marceloko18) January 20, 2021