Hinchas le caen con todo a Quinteros tras eliminación en Libertadores

El entrenador Gustavo Quinteros asume toda la responsabilidad en la eliminación de Colo Colo con una dura derrota frente a Fortaleza en la Copa Libertadores, donde lamentó los errores defensivos. Los albos cayeron 3-4 ante los brasileros en un duelo sin público en el Monumental.

“Tuvimos un inicio de partido parecido al segundo tiempo con River, descoordinados pero muy bien en ataque, aún con uno menos. Estoy conforme con eso, pero no con la parte defensiva, nos hicieron goles tontos, con poca oposición y el responsable soy yo. Regalamos los dos primeros goles y nos costó el partido”.

Además, agregó que “Nos expulsaron injustamente a un jugador y eso nos perjudicó mucho más, pero me voy conforme por la entrega, por el fútbol, los goles que hicieron. Fueron superiores en muchos pasajes del partido aún con uno menos. Fortaleza es un buen equipo, pero no el más fuerte del grupo. El más fuerte era River Plate”.

Estos dos últimos partidos, sobre todo el segundo tiempo en Buenos Aires y el inicio hoy, tuvimos mal funcionamiento defensivo. No hicimos respaldos, nos descoordinamos y pagamos caro, mucho más con uno menos”.

En esta misma línea, apuntó que “No ligamos, tuvimos jugadores importantes en defensa parados mucho tiempo, sin entrenar y llegaban muy justo a los partidos. Lamentablemente, pagamos caro eso. Empezamos muy bien esta fase de grupos, jugando bien, el equipo respondió de forma excelente, pero bueno. Hoy no fue así en la fase defensiva y pagamos con una derrota”.

LOS HINCHAS SE LANZARON CON TODO:

Amor no tenía que jugar, esta es toda de Quinteros

Toda de Quinteros hoy! Amor está cojeando, no anticipa, no corre,no está ni al 30%.

Costa no debe estar ni citado, nose cuál será el capricho ql que tiene quinteros con el peruano culiao malo, 0 actitud, 0 pase a los blancos, 0 ganas de ganar.#VamosColoColoCTM