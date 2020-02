Hinchas hacen pebre comentarios de Claudio Borghi por CDF

Los tuiteros no tuvieron clemencia con el ex entrenador de la Roja.

Las criticas se pudieron leer durante el partido entre la UC y O'Higgins en San Carlos de Apoquindo en la jornada de domingo.

El Bicampeón del fútbol chileno derrotó en la agonía a un pobre equipo de Rancagua que mostró fragilidad en el final del duelo y no se pudo llevar un empate de oro a la sexta región.

Los cibernautas se fueron con todo en contra del ex DT de Colo-Colo por el análisis sobre los incidentes que se pudieron ver en el recinto de Las Condes.

MIRA ACÁ ALGUNAS REACCIONES:

Oye, y la línea editorial del CDF solo falta que pida votar por el No en el plebiscito.



Borghi y el resto de los comentaristas están instalando un discurso criminalizador que no pasa colao.



Les va a costar mucho a este canal si siguen así.



La gente ya no se deja pasar a llevar