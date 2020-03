Hinchas hacen pebre a Palma y Borghi en transmisión de La Serena vs Colo-Colo

Los televidentes criticaron los comentarios de ambos comunicadores durante el partido entre Papayeros y Albos.

Colo-Colo le gana a La Serena con autogol de los locales, en un partio que tuvo una gran polémica tras el gol de los locales, el VAR anuló la anotación de Enzo Ruiz que según los comentaristas estaba adelantado, los cibernautas se volcaron para criticar los comentaristas del CDF.

Anteriormente, en el minuto 30 del duelo, Jaime Valdés y todo el equipo granate reclamaron un supuesto penal del Torta Opazo sobre Pajarito, el árbitro Tobar y el VAR también desestimaron la jugada.

"Claudio Palma como relator y comentarista deportivo tiene las horas contadas, es más hincha que cualquier cosa y no le apunta a ni una. Esta más gritón que en los parches del WE11 xD "

"Diganle a claudio palma que se saque la camiseta para relatar, se muere de ganas porque el colo pierda", fueron algumos mensajes en Twitetr.

Los hinchas se enfurecieron con los comentarios de Palma y Borghi:

Borghi no entiende e insiste con “para mi no es off side”. Viejo, no es para nadie, el off side es o no es, punto, no es interpretable. Eso de que “para mi” da lo mismo