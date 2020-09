Hinchas furiosos con titularidad de Leo Valencia

Unión La Calera 0 y Colo Colo repartieron puntos en un entretenido partido.

El "Cacique" se mantuvo en la decimocuarta posición del Campeonato Nacional, con apenas nueve puntos, y a solo cinco unidades del colista, Deportes La Serena.

Lo que más llamó la atención de los fanáticos fue la titularidad de Leo Velencia, el ex Palestino volvió a las convocatorias. Valencia nuevamente tuvo un pésimo partido y no fue gravitante en el equipo de Gualberto Jara.

Los hinchas se fueron con todo en su contra:

Leo Valencia, acusado de violencia contra su ex pareja hace rato, durante la semana nos insultó la camiseta y hoy es titular. Una mierda. Si no lo sacan ojalá se lesionara, no lo queremos ver más. #VamosColoColo