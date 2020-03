Los simpatizantes visitantes se enojaron por el alto precio de los tickets para el duelo.

Palestino puso este lunes a la venta las entradas para el partido contra Universidad de Chile por la octava fecha del Campeonato Nacional, duelo que se jugará en La Cisterna.

El alto precio que el cuadro "árabe" dispuso para los hinchas visitantes, a 20.000 pesos, causó molestia en los hinchas del Romántico Viajero, que expresó su indignación a través de las redes sociales.

Los azules quieren seguir en la parte alta de la tabla y tras el empate ante Everton, el estratega Hernán Caputto, aseguró que: "Me quedé con la sensación de que tuvimos más nosotros, no tanto de un tiempo para cada uno. El partido se hizo un poco plano por partes, tal vez con algunas más para nosotros, pero con aproximaciones y transiciones rápidas de Everton. Respeto lo que pueda hacer el rival en cuanto a intentar que no generemos. Todavía nos falta y esperaba más de este partido, nos costó encontrar la llave del gol", manifestó el adiestrador.

Palestino a los hinchas de la U. Descripción gráfica. pic.twitter.com/zOxS1yB3l6 — 💙»vαlιтαzᵁl«❤️ (@valitazul) March 9, 2020

Palestino quiere salvar el año con la U — Ángel Azul 🤘🏼 (@AC_Azul7) March 9, 2020

20 lucas la entrada para este sábado ante Palestino en La Cisterna. Se pasan!!!!! Robo a mano armada! — Daniela Alegria (@DaniAlegria_) March 9, 2020

20 lucas la visita para el partido de Palestino - U de Chile jajajaja culiaos ladrones @CDPalestinoSADP — ¯\_(ツ)_/¯ (@pablofig) March 9, 2020

Palestino está vendiendo a $20.000 las entradas para el sector de #UdeChile 😱 — Mauricio Sáez (@mauriciosaezo) March 9, 2020