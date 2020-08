Hinchas furiosos con el relato de Claudio Palma en derrota de Colo-Colo

Los hinchas hicieron tendencia al relator de CDF durante el duelo entre Albos y Santiago Wanderers.

Volvió el fútbol chileno, tras una larga suspensión por la pandemia del coronavirus. Colo-Colo perdió ante el Decano del fútbol chileno en un entretenido partido sin público y en medio de estrictas medidas sanitarias.

El relator del partido fue Claudio Palma, el comunicador es muy cuestionado en las redes sociales. Y es que los enojados cibernautas hicieron tendencia al profesional de CDF.

Esta vez no fue la excepción y el twitter lo criticaron duramente.

MIRA LAS REACCCIONES ACÁ:

tan limitado es Claudio Palma que no entiende el tema de los descenso? Tan weon el conchetumare

Claudio Palma acaba de decir que Viana es el eterno goleador?? Cómo no extrañarlos 😂😂

My God Claudio Palma shut the fuck up