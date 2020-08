Hinchas diseñan camisetas Adidas para Colo-Colo

Los fanáticos del Cacique sueñan con nuevos modelos para la indumentaria del primer equipo.

La llegada de Adidas a Colo Colo ilusiona a los hinchas, los que usaron toda su creatividad para alucinar con los posibles modelos de camiseta para el Cacique.

La marca alemana llega al estadio Monumental por seis años y por un contrato de 24 millones de dólares, la noticia revolucionó las redes sociales.

Los albos compartieron imágenes en Twitter:

Se confirma Adidas con CC y con ello se abre ese portal donde prensa no especializada y seres humanos comunes y corrientes opinan de camisetas de fútbol. No se habla de templates, teamwear, aeroready, home, away, telas satinadas y dorsales en felpa.



Dios nos pille confesados. pic.twitter.com/st5viaZQiY