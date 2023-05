Hinchas del Flamengo le gritan "burro" a Sampaoli por culpa de Vidal

El King reemplazó a Erick Pulgar en el minuto 63 durante la victoria por 1-0 ante el Corinthians.

Una situación que no gustó para nada a los fanáticos del Mengao, quienes habían aplaudido en varias oportunidades a Pulgar por su desempeño en la cancha, en algo que se viene repitiendo hace varias fechas en el Flamengo.

“Burro, burro, burro”, comenzó a cantar todo el estadio, en una situación que encendió la polémica de la actuación del Flamengo, donde los medios especializados en Brasil aseguran que los gritos eran por el cambio que planteó Jorge Sampaoli en ese momento.

Sampaoli tira Pulgar e coloca Vidal. Acabou sendo chamado de burro no Maracanã! pic.twitter.com/0e82hTrBB6

#Canelada | @VigaRodrigo fala sobre o jogo entre Flamengo e Corinthians diretamente do Maracanã: "Vidal NÃO TEM CONDIÇÃO de jogar como TITULAR ou pelo menos jogar MUITO TEMPO. Quando ele entrou no lugar do Pulgar, eu ouvi Sampaoli ser chamado de 'BURRO'". pic.twitter.com/Y9i0iq62UQ