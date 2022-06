Hinchas del Flamengo celebran la salida de Maurico Isla

El lalteral nacional fue duramente criticado por la fanaticada del FLA en redes sociales.

La misma UC informó que ya hay acuerdo entre el club y el Huaso a espera de los detalles legales que sentenciarán su definitivo y nuevo contrato con La Franja con el chileno.

Desde Cruzados ya dan por listo el arribo de Isla: “Mauricio Isla alcanzó un acuerdo con Universidad Católica y se convertiría en nuevo refuerzo de los Cruzados hasta diciembre del 2024".

También desde Brasil: "El Club Flamengo acordó este martes (21) rescindir el contrato del atleta Maurício Isla, que está en proceso de transferencia a la Universidad Católica-CHI".

LOS HINCHAS CELEBRARON LA NOTICIA:

O Clube de Regatas do Flamengo acertou nesta terça-feira (21) a rescisão de contrato com o atleta Maurício Isla, que está em processo de transferência para a Universidad Católica-CHI.



Com o Manto Sagrado, Isla atuou em 83 partidas, fez 4 gols e deu 12 assistências... + pic.twitter.com/2Vt9flmnQe