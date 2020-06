Hinchas del Barcelona reventaron a Vidal tras empate ante el Celta

Los fanáticos españoles criticaron el desempeño del volante chileno.

El “King” disputó los 90 minutos en el empate 2-2 entre el equipo Culé y el Celta de Vigo. El mediocampista en la primera etapa tuvo una correcta actuación, pero en el segundo tiempo se vio errático y desorientado en la cancha.

Algunos fanáticos cuestionaron las constantes titularidades del chileno en la era de Quique Setién. Los hinchas del Barcelona son muy exigentes y biopalares, hace unos días alababan al formado en Colo-Colo, pero en esta pasada le dieron duro en las redes:

Arturo Vidal despuez de la entrevista donde pedía jugar, no a jugado nada, horrible. Mal Barcelona. Necesitan otro DT

Que Arturo Vidal sea titular jornada tras jornada es motivo suficiente para destituir a un entrenador. No hay excusa eh, cualquier jugador de este equipo lo haría mejor. El puto mono chileno no puede jugar más de 15 minutos al final del partido, no puede.