Hinchas del Barcelona alucinan con actuación de Arturo Vidal

El chileno marcó el 1-0 del equipo Culé ante el Mallorca de visita.

El volante chileno salió de titular a la cancha y a los 3 minutos abrió la cuenta desatando la locura en las redes sociales. Vidal conectó un gran centro de Jordi Alba para poner el 1-0 ante de visita.

Cabe recordar que el Barcelona tiene que ganar para mantener el liderazgo en España, porque tiene dos puntos de ventaja sobre Real Madrid, que jugará contra Eibar. El volante formado en Colo-Colo ha tenido un buen primer tiempo, mostrando caracter y siendo un constante agente ofensivo.

MIRA LAS REACCIONES ACÁ;

Arturo Vidal is very complete player. Excellent passer, great physically, and very smart going from box to box! Always gives his 100%, fights, energises and leads the team whenever he's given the opportunity. You simply can't dislike such a player. #MallorcaBarça #Culers pic.twitter.com/IAWZNj7aP0