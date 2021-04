Hinchas de Universidad de Chile despidieron a Johnny Herrera tras anunciar su retiro

El histórico arquero de la U, Johnny Herrera, anunció su retiro y los fanáticos azules le dedicaron sentidas palabras en redes sociales.

Gran impacto generó ayer por la tarde el anuncio de Johnny Herrera, quien a los 39 años oficializó que colgará los guantes y se retira del fútbol profesional. El ex portero de Universidad de Chile, Everton y La Roja, entre otros, utilizó las pantallas de TNT Sports para dar a conocer su decisión.

"La decisión está tomada, recontra pensada y estamos okey. Costó mucho porque había muchas ganas de hacer muchas cosas. Había que pensarlo y no es fácil. Le di hartas vueltas, hablé con mi círculo cercano, gente que uno escucha con más énfasis, y ya está", señaló.

"Colgamos los guantes y me dedico al tenis. Ja ja ja… no. Me retiro del fútbol, costó mucho. Pero es de hace rato, desde que salí de la U tenía ganas de no seguir jugando y dedicarme a otras cosas”, lanzó el jugador con más títulos defendiendo al “Romántico Viajero”.

"Después de un largo camino he tomado la decisión de retirarme del fútbol, y no fue fácil porque me llamaron seis equipos nacionales, tres de Primera A y tres de la B. Entonces siempre me ponía a pensar si seguía o no porque había equipos que me querían. Eso me deja tranquilo como profesional, porque algo dejaste", concluyó.

El ”Samurai Azul” cumplirá 40 años el 9 de mayo, y realizó su debut en Universidad de Chile en 1999 con tan solo 18 años. Además de la U, defendió a Corinthians en 2006, Everton de 2007 a 2008 y Audax Italiano de 2008 a 2010, para después volver al club de sus amores, donde jugó entre 2011 y 2019.

Tras el anuncio, los fanáticos azules se manifestaron en redes sociales para decir adiós al último referente del cuadro universitario. Los hinchas despidieron a Herrera a través de Twitter, y a continuación puedes revisar algunos comentarios.

No me digan que la vida es buena cuando Johnny Herrera no pudo retirarse en la U 😭😭😭 — Sebastián Jaures G. (@SebaJauresG) April 7, 2021

Cuando mis nietos me pregunten por Johnny Herrera...#VamosLaU pic.twitter.com/z1PvCKkCzh — Carlos (@carlosdiaz5) April 7, 2021

Johnny herrera, mi último ídolo en cancha. Fuera de ella no me agrada mucho.

El último gran capitán de la U, el resto ha sido relleno, como el tuto o pepe. — Matias Alonso (@matirockets) April 7, 2021

Mi viejo siempre hablaba de que los jugadores de su época amaban la U por sobre las cosas. Yo tuve la oportunidad de ver eso en Johnny Herrera. Gracias por todo. @SamuraiAzul25 — Matias Salinas (@MSS_mtg) April 7, 2021

Me embarga la pena y la rabia hacia esta empresa reqlia. Gracias por tanto Ídolo, el más ganador, el más azul, el más antiindio y el más anti azul azul de los jugadores. Johnny Herrera @SamuraiAzul25 es la U señrs. Él encarna lo q es ser de la U, azul hasta la tumba. Gracias!!! — Lacra del Bulla / Apruebo /Conv Constituyente (@ChUnchostonner7) April 7, 2021

Johnny Herrera

Siempre de frente

Amor eterno a la U

Consecuente

Gran arquero

LEYENDA #AguanteLaU #VamoslaU #adiosJohnnyquerido — rigo (@rigosalazarruiz) April 7, 2021

Johnny Herrera es uno de los 5 mejores arqueros en la Historia del futbol Chileno.



Fácil. — Pipe (@pipeazul316) April 7, 2021

Para mí, en estos últimos 31 años han existido solo 4 Ídolos:

- Sergio Vargas

- Marcelo Salas

- Leo Rodriguez

- Johnny Herrera — 💙❤️PABLIVNIKOV💙❤ (@Melvins6010) April 7, 2021