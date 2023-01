Hinchas de Universidad de Chile alaban a Matías Zaldivia

El exdefensa de Colo Colo tuvo su debut en en Bulla. La U perdió 2-0 ante Coquimbo Unido en un partido amistoso disputado en la cuarta región.

En redes sociales, los fanáticos universitarios analizaron el primer partido de Zaldivia con la camiseta azul.

"Cuando me hicieron la propuesta me encantó, me sedujo y me hicieron sentir importante. Somos profesionales, jugamos al fútbol y la familia a veces consume (redes) y se pone mal. Estoy muy tranquilo". Con estas palabras, Matías Zaldivia se presentó en Universidad de Chile en diciembre del 2022.

Este miércoles, en el partido contra Coquimbo Unido que marcó el debut de Mauricio Pellegrino en la banca azul, el ex Colo-Colo fue titular junto a Luis Casanova en la última línea.

ASÍ REACCIONARON LOS HINCHAS DE LA U AL DESEMPEÑO DE ZALDIVIA:

El mejor de los refuerzos: Zaldivia

El mejor de la cantera: R. Huerta

El peor de los refuerzos: Mateos

El peor de los de antes: Gallegos

El que debe irse: Franco Lobos. — Felipe (@pipechuncho813) January 5, 2023

Lo mejor de la U hoy?

Zaldivia. — Compadrista🦉🤘🧤 (@compadrista) January 5, 2023

Increíble que de los 5 refuerzos que jugaron hoy el mejor haya sido Zaldivia jaksajsja — Daniela Pino 🅰️🤘🏼 (@danii_pinom) January 5, 2023

Zaldivia fue el mejor de los refuerzos ..hay q decirlo con todas sus letras...Gallegos no más en la U porfavor...#VamosLaU — patito (@patto_2870) January 5, 2023

Zaldivia será titular y se lo merece lo único que rescato de hoy — ElTreider (@Nicomoffi9) January 5, 2023