Hinchas de la UC se mostraron furiosos con Mauricio Isla

El Huaso estuvo ausente en el clásico universitario pasado, el lateral se fue a Colombia el fin de semana, así lo mostró en su Instagram.

En Medellín, Mauricio Isla compartió una imagen junto a tres amigos. “La vida es vivir el momento y hacer de este lo mejor posible sin saber que va a pasar después”, filosofó el lateral de 34 años. }

Los fanáticos de la UC no quedaron para nada conformes con el actuar del exseleccionado nacional, cuestionando su falta de compromiso con el equipo cruzado.

A través de Twitter, algunos apuntaron incluso a que el jugador “se hizo expulsar” para evitar ser pifiado en Concepción, tal como le pasó a Eugenio Mena en Collao. Otros, incluso, plantearon que su viaje a Colombia era hasta causal de despido.

Lo de Mauricio Isla en Medellín, subiendo fotos a Instagram, mientras sus compañeros de equipo no pudieron jugar un partido por incidentes en el estadio mismo. No sé, si estás suspendido, por último te quedas en Santiago, esperando reanudar los entrenamientos. — Ignacio Flores 🇫🇮 (@NachoFloresG) May 1, 2023

Mauricio Isla se hizo expulsar previo al clásico y en su fecha de suspensión no encontró nada mejor que irse a Colombia con amigos. Estás clarito. — Álvaro 🧉 (@alvarocdxc) May 1, 2023

Presi @JuanTagleQ no queremos que tenga que salir nuevamente a desmentir, aclarar o defender lo insostenible. Mauricio Isla no quiere estar en el club y los hinchas lo notamos. La UC está por sobre cualquier jugador. Que no se dilate mas el tema. Limpiemos la casa #LosCruzados.

Insisto Mauricio Isla se hizo expulsar para viajar a Colombia. Un jugador que no está comprometido con el club se debería de ir — ♎ (@Jav_Re_) May 1, 2023