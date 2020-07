Hinchas de la UC quieren que Fuenzalida deje la jineta de Capitán

Tras las palabras de Nicolás Castillo en redes sociales que desataron la polémica en twitter.

Castillo dejó la escoba tras subir una publicación que criticaba a Fuenzalida por reconocer que Colo-Colo es el equipo más grande de Chile:

"¡El capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes! No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas. Por respeto al club y a su gente", escribió el atacante desde México.

Esta dura respuesta vino a propósito de una reciente declaración de Chapita, quien afirmó que “siempre lo he dicho, tengo mi visión del fútbol y si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo es el equipo más grande y popular del país. Eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos”.

Los hinchas de la UC reaccionaron:

#loscruzados CATÓLICA POR SOBRE TODO EN LA VIDA, POR QUE VIVIMOS LA PASIÓN A MIL #EntregaLaJineta ESTO ES CATOLICA CTM ⚪️🔵⚪️ #Loscruzados — sebastian alejandro (@seba_d) July 19, 2020

Hace rato que no es capitán, el lider dentro de la cancha es Aued #entregalajineta — Javier Lopez Petric (@javierl76628740) July 18, 2020

#entregalajineta , como olvidar cuando inventaste ir a estudiar pa irte al colo cagon https://t.co/BRSJcRXGbC — Jorge Lara Jerez (@LaraJerezJorge) July 18, 2020