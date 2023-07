Hinchas de Universidad Católica piden la salida de Ariel Holan

Ariel Holan tiene aburridos a los fanáticos de la Granja. El DT argentino sacó la voz tras la derrota de la Universidad Católica ante Curicó Unido por 2-0, el ex Independiente puso en duda su continuidad en los 'Cruzados'.

"No era que estábamos dando una demostración de futbol, pero no fue para perderlo de esa manera. Para nada debimos a ver perdido el partido, un penal que abre el partido en el mejor momento y viene el gol”, comenzó declarando Holan en el Estadio La Granja.

“En el primero yo no vi penal para nada, el futbol es así y toca eso. Perdimos y eso es lo que termina contando al final de la noche”, explicó.

Holan explicó su sensación tras una nueva derrota: “No estoy abatido, pero (la continuidad) lo resolveremos en la semana. Estoy con mucha bronca, bajo ningún concepto era para perderlo”, cerró.

Ariel Holan sufrió con la derrota ante Curicó Unido.

Patricio Yáñez se subió al debate sobre el DT: "En el fútbol desde que tengo uso de razón, no puedes echar a 20 jugadores, si no que al técnico, pero a esta altura necesitan un técnico que les de vida, que puedan confiar. Si Holan no hubiese tenido la campaña, y no hubiese salido campeón, no estaría en Católica. Está en la cornisa”

LOS HINCHAS SE MANIFESTARON:

Sr. Presidente, @JuanTagleQ haga lo que tuvo que hacer hace 2 meses atrás.

¿O están esperando que peleemos el descenso? @arielholan_DT tiene aburrido a jugadores, funcionarios, a todos! Nadie quiere estar en la UC de Holan!

¡BASTA!!!! #FueraHolan #LosCruzados — Gonzalo Ferrari 🇨🇱 62% (@gferrariuc) July 17, 2023

Si, esta foto refleja lo q somos hoy como equipo… Una Mueca la PM!!! 🤬😭🤬😭#LosCruzados #FueraHolan ⚪️🔵⚪️ pic.twitter.com/8FQMh6l8GP — Pao Torres Vásquez 🏆🏆🏆🏆 (@Paolitasol) July 17, 2023

Llegó un tatita perdido al estadio.

No sabe quién es ni que hace.

Por favor, que se lo lleve su familia porque se esta cagando y no se da cuenta#FueraHolan pic.twitter.com/ehXYhObZVl — Papa Kush (@catilio_adc) July 17, 2023