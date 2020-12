Hinchas de la UC le dieron con todo a "Luli" Aued por bajo partido ante Vélez

Los hinchas Cruzados pasaron del amor al odio con el volante trasandino.

La dura eliminción de la UC ante Vélez Sarsfield dolió mucho en la hinchada de La Franja, es por eso que las redes se volcaron para darle con todo al jugadar que hace unos días dejó abierta la la idea de seguir en la UC:

"Las puertas están abiertas para charlar. En este caso, los dos estamos contentos. Ha sido recíproco. Me he entregado al máximo desde que llegué y el club me ha dado todas las herramientas. No creo que haya problemas para continuar", expuso Aued.

El trasandino de 33 años llegó a la UC a mediados de 2017 desde Racing de Avellaneda, convirtiéndose rápidamente en un inamovible en el mediocampo precordillerano.

Los hinchas le reclamaron la diferencia que muestra a nivel internacional:

Después del partido de anoche, nos vamos olvidando de renovarle al malo ql de Aued, pecho frío y la csm, me tiene podrido el Tomás Costa V. 2.0 — JM (@JMCandiaG) December 16, 2020

Pq siempre arruga! (oshra eh)



Hoy Parot tbn jugó mal y Saavedra (crack) tbn mal los primeros 30 min sobre todo, pero Aued siempre arruga — Alexis (@alexismendezc) December 16, 2020

Yo aun no puedo creer que a Aued no lo hayan sacado y a Saavedra sí. — Carlos Villarreal (@TermoUC) December 16, 2020

Aued desaparece siempre en torneos internacionales. Le recuerdo un par de partidos buenos, pero es brígido la baja de su nivel. Creo que cumplio un ciclo yera. — Freddy Asenjo (@ZnaeW) December 16, 2020