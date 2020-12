Los fanáticos se fueron con todo en contra del árbitro del partido entre Audax y Los Cruzados.

Universidad Católica empató 2-2 con Audax Italiano en La Florida en un partido llenó de polémicas y en redes sociales, los hinchas de la Franja se fueron con todo en contra de Angelo Hermosilla.

El juez no cobró una clara falta penal a Edson Puch en el área de los locales y dejó seguir la jugada, que terminó en gol de Joaquín Montecinos para los dueños de casa. Y tras los reclamos de los Cruzados, ni siquiera revisó las acciones en el VAR.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

El que decide si ir al VAR es el árbitro en cancha. Yo asumo que le dijeron del posible penal y Hermosilla no quiso revisar, por eso lo puteo a él. (?) Ahora, si el VAR no dijo nada, estamos todos locos.

El árbitro Hermosilla una vergüenza, su uso abusivo de tarjetas es porque no tiene personalidad para dirigir un partido de primera división, ademas de no cobrar un penal gigante a Puch, como No va a dar rabia está indecencia??#LosCruzados #AudaxUCatolicaxCDF