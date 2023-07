Franco Di Santo fue titular en el Estadio Santa Laura. Pese a que la UC derrotó con comodidad a Santiago Wanderers por los cuartos de final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile 2023, los hinchas cruzados perdieron la paciencia con el delantero trasandino que tuvo que reempalzar al goleador Fernando Zampedri.

Las redes sociales se llenaron con mensajes negativos sobre el Audax: "Qué jugador más irrelevante Di Santo", "qué horror Franco Di Santo", "Los pases de Di Santo, mamita querida" y "Di Santo no puede ser más titular", fueron algunos de los comentarios de los 'Cruzados' en los redes.

Di Santo fue el delantero de los cruzados ante el decano, el ex Chelsea no pudo entrar en juego y se vio errático con las pelotas que recibió fuera del área. El argentino se refirió a la importancia de reemplazar a Fernando Zampedri que sufre de una dolencia que lo tendrá dos semanas más fuera de las canchas.

FOTO: LA TERCERA - Franco Di Santo

"Presionado no. Creo que va a ser la primera vez que me toca a mí jugar de 9, que es mi posición. Pretendo hacer lo que hice toda mi vida. Siempre fui un jugador muy polifuncional, y a la vista está la primera rueda que hice: creo que jugué dos partidos arriba con Fer, y el resto jugué por las orillas o más atrás".

Nuevamente descartó la presión por utilizar el importante puesto en el equipo de Holan: "Espero poder hacerlo lo mejor posible y lograr lo que hace el Toro, que es meterla. Eso es fundamental. Y si no, aportar al equipo desde donde me toque, pero no siento presión. Creo que es un reto lindo para cualquier 9 reemplazar a Fernando; así que, si me toca, lo voy a hacer de la mejor manera", comentó en la previa del juego ante Los Caturros.

Mira acá la reacción de los hinchas:

El próximo partido dejó en banca a Pinares y a Franco Di santo corta nomas ... — jose anibal 🇨🇱🤍💙😜😜😜... (@Anibal_Chani) July 2, 2023

Franco Di Santo es el fiel reflejo de lo que fue Raúl Toro cuando lo dirigió en Audax. Era el Jaime Garcia en esa época, revivió jugadores MUERTOS donde por algo el Audax hizo una excelente campaña en el 2006 y 2007. #LosCruzados — Tetracampeones \U|C/ 🏆🏆🏆🏆🇫🇮 (@DiegoAntonioA) July 2, 2023

El receso hizo que me olvidara de lo malo que es Franco Di Santo. Hoy me acordé #LosCruzados. — JL (@jotaelemanri) June 28, 2023

Franco Difunto es el mejor sobrenombre de la historia. Fuera Di Santo. — Victor Jeria (@vjeria) July 2, 2023

Me da risa que el comentarista dice que “Di Santo esta fuera de su hábitat, está fuera del área”…. Pero por favooooor que habitat va a tener ese paquete, es una vergüenza que se le categorice como delantero. — Consu (@Consu_Ortiz) July 2, 2023

Di Santo es muy peligroso en el área…. Nuestra — Zampedrineta (@zampedrineta) July 2, 2023