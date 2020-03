Hinchas de la UC furiosos con nuevo fracaso internacional de Católica

América de Cali le dio un duro golpe a Universidad Católica, los colombianos ganaron por 2-1 en San Carlos de Apoquindo.

El equipo de Holand volvió a mostrar un pobre nivel internacional, el Bicampeón del fútbol chileno, mostró un mediocre nivel en la precordillera. Los Cruzados quedan mal ubicados en la tabla del grupo E de la Copa Libertadores. Donde si quieren obtener el tercer puesto e ir a la Sudamericana. Tendrá que buscar puntos en Brasil o Colombia como visita.

El conjunto colombiano en tanto sumó sus primeras tres unidades y se metió en la lucha por clasificar a los octavos de final de la competición. Los hinchas Cruzados se manifestaron furiosos en las redes sociales tras el pitazo final:

cero convicción, un equipo sin sorpresa y lo.oeir un equipo sin alma jugando a 10 K/h por eso perdimos !! No merecemos ni tener esperanza, porque se puede perder pero No sin luchar y hoy no se luchó CTM #LosCruzados