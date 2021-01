Hinchas de la UC furiosos con el VAR tras derrota ante Palestino

Los Cruzados cayeron de local por 2-3 en San Carlos de Apoquindo.

Los fanáticos de la Franja reclamaron en las redes sociales tras una polémica jugada que favoreció a los Árabes.

Corría el minuto 89' del partido, Palestino jugaba con 10 futbolistas por la expulsión de Agustín Farías y el marcador estaba 2-2, cuando Carlos Salomón chocó a Carlos Villanueva, lo que le significó una segunda amarilla y la correspondiente expulsión.

Fue ahí cuando parte del plantel que se encontraba en los palcos del estadio y José María Buljubasich, gerente técnico del club, reclamaron con todo para que el árbitro Juan Lara revisara el VAR.

Luego el juego se reanudó con 10 hombres por equipo y siguió su curso, terminando con un agónico triunfo para Palestino por 3-2 gracias a un penal de Luis Jiménez.

Las redes sociales explotaron:

Ya no es novedad que hasta con var los arbitrajes no nos favorecen, por eso mas que nunca #ContraTodoyContraTodos aguante #LosCruzados que no te dejare de alentar!!!! Jamas abandonar!!!!