Hinchas de la UC furiosos con derrota ante Nacional de Uruguay

El equipo local tuvo 9 bajas por culpa del Coronavirus.

En un encuentro muy disputado y con pocas ideas por parte de ambos equipos, Universidad Católica cayó por 1-0 en su visita a Nacional de Uruguay, por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, quedando sin margen de error para el duelo del próximo miércoles, cuando reciban a Atlético Nacional, buscando el paso a octavos de final.

Pese a este mal resultado, La Franja se mantuvo en el segundo lugar del grupo con seis puntos y siguen dependiendo de sí mismos, ya que un triunfo ante Atlético Nacional en la última fecha los clasifica a la siguiente fase del torneo. Esto, al margen de lo que haga la "Máquina Verde" en su visita del jueves ante Argentinos Juniors.

LOS HINHAS SE LANZARON A LAS REDES:

No era un partido para perder. Había que empatarlo en el final del primer tiempo y cambiaba todo para el segundo. En la copa no puedes perdonar tanto como hoy. El miércoles cueste lo que cueste! #LosCruzados

El cambio de Parot es por alguna lesión de Cornejo, porque sino realmente no me lo explico. Y si se lesionó, pésimas noticias. Parot qué pruebe de Central pero para lateral no da. #LosCruzados