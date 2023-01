Hinchas de la UC atacan en redes a Cristopher Toselli

Universidad de Chile hizo oficial la incorporación del portero nacional Cristopher Toselli, el jugador es formado en U. Católica y los hinchas de la Franja no le perdonan esta "traici´ón".

El golero, que llega al CDA tras un paso por Central Córdoba de Santiago Del Estero, vivirá una competencia directa por el puesto de titular con el joven Cristóbal Campos.

"Bienvenido al club universitario más grande del mundo", señalaron desde el Bulla.

"Elasticidad, grandes reflejos y un muy buen juego con los pies destacan entre las principales características de Toselli, a quien también se le reconoce su gran profesionalismo y calidad como persona", indicaron en la U.

"El arquero se integrará este martes a los entrenamientos del plantel, buscando competir por el arco del 'Romántico Viajero' y ser un aporte al equipo de Mauricio Pellegrino con miras a los desafíos 2023", avisaron.



Yo no me compro el discurso de “es un profesional”. NO BANCO la decisión de #Toselli a la U. Capitán varios años, multicampeón con mas de 260 partidos oficiales y muy identificado supuestamente con el club. No vuelvas. #LosCruzados pic.twitter.com/dnCN4INe7s