Hinchas de la UC piden la renovación de Diego Buonanotte

Hinchas de la UC exigen que el volante que recientemente se nacionalizó chileno se quede en San Carlos. El ex River no logró llegar a un acuerdo con los Cruzados, lo que culminó con su partida del equipo generando diversas reacciones.

Luego de que finalizara su contrato con la UC y que le ofrecieran una extensión por el 2022 con una rebaja en un 50% de su sueldo, Buonanotte busca nuevo club.

“No se va, no se va, Diego no se va”, cantaban algunos hinchas en una transmisión del programa deportivo de TNT Sports, “Pelota Parada” donde profundizaron en el adiós del ex jugador de Universidad Católica.

LOS HINCHAS SE MANIFESTARON EN LAS REDES SOCIALES:

Don @JuanTagleQ por favor necesitamos por lo menos una temporada más a @Diego_Buona es un referente para la hinchada, lo ha dado todo por la UC, confiamos en el buen criterio de la dirigencia y que esto llegue a buen puerto. #buonanottenoseva — DiegoContrerasAraya (@Diegosonando) December 24, 2021

@JuanTagleQ ya pues Presi!!! Vístase de viejito y nos da ese gran regalo!!!!! #buonanottenoseva 🙏🏻🙏🏻🙏🏻⚪🔵⚪ https://t.co/4OkYYdaW89 — Fran (@francgrime) December 24, 2021

@JuanTagleQ porfavor díga q todo lo de Buonanotte es una broma y que nos tiene de regalo de navidad la renovación del enano y del chapita por favor 😭 No cometamos el mismo error que con el Milo🥺#LosCruzados#buonanottenoseva#Buonanotte — Seba Fuentes🌳 (@Seba_fuentess18) December 24, 2021

