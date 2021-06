Hinchas de la U lamentan arribo de Marcelo Díaz a club paraguayo

Los hinchas del "Bulla" se lanzaron a las redes sociales tras la noticia del volante nacional.

Marcelo Díaz no llegó a acuerdo para renovar su vínculo con Racing Club de Argentina y aceptó la oferta que le hizo Libertad de Paraguay, club al que llegará una vez finalizado su vínculo con "La Academia".

La razón de que Carepato no continuara en Racing, pese a que Juan Antonio Pizzi contaba con él es que "las partes no llegaron a un acuerdo para renovar su vínculo y se marchará de la institución".

De esta forma, los hinchas de Universidad de Chile deberán seguir esperando para ver el tan ansiado regreso

Díaz sumará así una nueva aventura internacional, pues ya defendió las camisetas de Basilea en Suiza, Hamburgo en Alemania, Celta de Vigo en España, Pumas en México y Racing en Argentina.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Que la U decida no fichar a Marcelo Díaz, y este termine llegando a Libertad 🇵🇾, sería un auto golazo no solo para los azules, sino también para la liga chilena 🇨🇱. No juguemos para atrás.