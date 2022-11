Hinchas de la U y de la UC "se agarran del moño" por culpa de Eugenio Mena

La Católica le quita otro jugador a los azules, primero fue el huaso Isla y ahora Mena, futbolista es identificado con el Bulla, los fanáticos de la U reaccionaron en la redes sociales a la noticia de su arribo a San Carlos.

La información la entregó esta tarde latercera.com, que dio cuenta que las negociaciones con el seleccionado chileno de 34 años comenzaron “a mediados de 2021″, cuando Mena aún era jugador de Racing, pero ya había dado señales de sus deseos de regresar al país por temas familiares.

“El ‘Tati’ (Buljubasich), consciente del anhelo del Keno, se adelantó al resto y le hizo una propuesta formal por cuatro años, que el defensa de la Roja vio con muy buenos ojos por la estabilidad que le garantizaba, por lo que quedó de analizar la opción, la que, finalmente, aceptó”, contó el medio nacional, que además avisó de los deseos del futbolista nacional por dejar Racing Club,

“Es recíproco, yo también me encariñé mucho (con Racing). Me siento muy bien acá en el club, pero voy a descansar y vamos a ver qué viene más adelante”, señaló Mena en la oportunidad.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES D ELOS HINCHAS:

Si Eugenio Mena llega a la use, como minimo le debemos inventar una historia de infidelidad y cantarle a estadio lleno, tal cual se hizo con el otro gorreado

Eugenio Mena si no hubiera fichado por la U pic.twitter.com/uhG5BM7F1G

Cuál es el problema de que Eugenio Mena vaya a la UC? No es hincha de la U, no hizo inferiores en la U, jugó 4 años en la U, dos años en el equipo que lo formó y desde el 2014 que juega en el exterior. No es ídolo ni referente. Es un futbolista profesional que juega por dinero.