Hinchas de la U sobre Leandro Fernández: "Se parece a Ronnie"

Universidad de Chile tuvo su primer tropezón de la temporada en el día de ayer, donde cayó por 3-1 frente a Huachipato en un partido que pintaba para un empate. Uno que hizo su debut oficcial con la camiseta del Bulla fue el trasandino Leandro Fernández, el ex Independiente tuvo un pobre encuentro frente a los acereros.

Fernández hace unas semanas declaraba lo siguiente: "Mis expectativas son las mejores para este año y deseamos ir paso a paso, partido a partido, para tratar de agarrar bien la idea del entrenador”, agregó.

El ariete llegó con mucha ilusión al CDA: "Hay muchas expectativas y ganas de revertir las malas campañas anteriores. Los que llegamos ahora trajimos cosas positivas y los que estaban también tienen la voluntad de dejar eso en el pasado”, señaló el transandino. Y para que no quedaran dudas, añadió: “Uno siempre quier ser campeón y en la semana trabajamos para ganar. Si antes no quise ser tan efusivo en mis respuestas es porque no ha empezado el campeonato. Pero estoy seguro que -con el correr de los partidos- agarraremos la idea del profesor y te digo que los jugadores siempre queremos ser campeones”.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Esto recién comienza pero si vemos los amistosos y está primera fecha Pellegrino y Leandro Fernández no han mostrado nada — ,,, (@GranPa0l0) January 24, 2023

No sé porqué pero Leandro Fernández me recuerda a otro malo argentino Nahuel Luján, que todavía no lo podemos colocar en el mercado porque nadie lo quiere. — leo Cruz (@leocruz919) January 24, 2023

1er partido, pero Leandro Fernandez se vio muy Ronnie — Etor (@Etor_QR) January 24, 2023

Leandro Fernández ninguna maravilla. — Simplemente Dany (@DanielB49490230) January 23, 2023

Leandro Fernández no ha demostrado ser mucho más que el paquete de Luján — Seba Andrade (@SebaAndrade77) January 24, 2023

Leandro Fernández es terrible malo Csm 😵‍💫 — Cristian Tapia G. (@ctapiach) January 23, 2023

Acaso Leandro Fernández = Ronnie pero teñido y afeitado? — Alétheia (@flame_of_udun_) January 23, 2023