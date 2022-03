Hinchas de la U se lanzaron contra Escobar tras derrota ante O’Higgins

Los tuiteros del Bulla no aguantaron el mal juego ante "El Capo de Provincia" en la derrota por la cuenta mínima en el Estadio Santa Laura.

Tras el compromiso, Escobar dijo que “teníamos la idea de plantear un partido donde queríamos protagonismo, nos fuimos en contra rápidamente, quedamos muy abiertos en defensa y ellos son eficaces. A partir de ahí el equipo igualó al rival, no le permitió los inicios de juego, pero esa posesión la debemos llevar a un no desespero, debemos ser contundentes en los últimos 25 metros, ellos retrocedieron, llevamos la iniciativa. Al final buscamos abrir la cancha con Junior Fernandes, Darío Osorio, Pablo Aránguiz, Lucas Assadi, los dos 9, fijamos a Álvaro Brun. Buscamos por todos los medios, pero lanzamos mucho balón frontal. Insistimos por derecha, izquierda, el centro, pero sentimos impotencia porque faltó contundencia”.

Además, recalcó que “Brun y Gallegos hicieron una buena semana de trabajo. Álvaro imprime respeto, se sabe plantar, se sabe parar, lidera desde la palabra. Luis Felipe queremos que sea nexo con los delanteros cuando jugamos con dos internos y un mediocentro. Para ser el primer partido dieron lo que podían, con los entrenamientos elevarán su potencial. Son jugadores que sumarán mucho para lo que queremos. Cambiamos la estructura del partido anterior, donde jugamos con dos volantes mediocentro, hoy con uno y dos internos para tener más la pelota, tener posesión y protagonismo. Posesión tuvimos, pero no hicimos lo de los primeros partidos donde cada ocasión era un gol. Hoy fueron cercanías, aproximaciones. En la medida que tengamos esa tranquilidad para conectar con los atacantes seguramente volverá esa producción goleadora”.

“Duele mucho la derrota, golpea, independiente del rival y el momento en el que llegue nos golpea. Queremos que el equipo siempre salga a buscar resultados positivos. Hay un dolor grande porque se había planificado el partido para buscar la victoria. El rival aprovechó la situación que tuvo a los tres minutos, después tuvieron un par de llegadas más y el resto del partido creo que lo controló a la U. El dolor es muy grande, por trámite mínimo se pudo conseguir un empate. Ahora viene el clásico, hay que hacerle duelo a este partido y pensar que el domingo tenemos una posibilidad ante un rival al que hace mucho tiempo no se le gana. Sería un regalo importante para la gente, la dirigencia, los jugadores y el cuerpo técnico. Nos debemos enfocar”, explicó el colombiano.

Sobre los refuerzos universitarios, recalcó que “se intentó conformar un equipo muy competitivo en cada una de las posiciones del campo. Se habló con la dirigencia, se llegó hasta acá con las contrataciones. Siempre cuando se arma un plantel se analizan posiciones, hemos tenido algunas dificultades en algunos sectores de la cancha. Pero ahora nos debemos enfocar en lo que viene y ocuparnos de buscar lo mejor, de potenciar a cada uno del os jugadores de este plantel. Éste es el grupo que nos va a acompañar en el proyecto que armamos entre todos, no quiero salir públicamente a quejarme o a buscar cosas que no debo buscar. Hoy lo que debemos buscar es un mejor funcionamiento y que tengamos un equipo equilibrado en defensa y en ataque”.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES.

Quien puede avisarle a Santiago Escobar que Chorri Palacios (su goleador) NO ES PUNTERO DERECHO y que Camilo Moya NO ES VOLANTE INTERIOR... Cómo cresta no vas a darte cuenta de cuestiones básicas. Q rabia!!!. Este 1er T es definitivamente lo más nefasto q hemos visto. #VamosLaU