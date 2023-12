Hinchas de la U se enfurecen por foto del plantel: "¿Por qué sonríen?"

La temporada de la U no fue la mejor y una vez más la concluyó sin poder clasificar siquiera a copas internacionales. Sin embargo en la última jornada remó desde atrás para vencer a Ñublense, motivo que despertó la alegría del plantel. Es por eso que a modo de celebración quisieron fotografiarse desatando la furia de sus hinchas.

El triunfo no dejó para nada contento a los fanáticos azules, quienes no olvidaron la paupérrima campaña que consiguieron los jugadores y se deshicieron en insultos en las redes sociales, todo esto para alegar que el equipo no tiene nada que celebrar a pesar de haber derrotado a Ñublense en el cierre de la temporada.

La actitud que colmó la paciencia de los fanáticos fue una foto que se tomó el plantel en compañía del cuerpo técnico, en la que se veían sonrientes y festejando como si hubieran conseguido algo importante. Fue por esto mismo que los hinchas le sacaron en cara a los jugadores la baja campaña que realizaron.

Hinchas de la U furiosos con el plantel.

"Cobran el sueldo igual sin haber obtenido un cupo a algo", "el club no les importa", "tuvieron mejor año que los anteriores", fueron algunos de los furiosos comentarios que los hinchas azules dejaron en sus redes sociales, principalmente en X (extwitter) y en Instagram, donde dejaron muchos insultos en las cuentas oficiales del club.

De esta manera la U dejó atrás una temporada para el olvido nuevamente, pues siguen sin ser un contendor importante en la lucha por el título y ya suman largas temporadas sin poder aunque sea disputar competencias internacionales, misión que será la más importante de cara a la próxima temporada.