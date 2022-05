Hinchas de la U se aburrieron de Ronnie Fernández

El delantero nacional no termina de convencer a los fanáticos del Bulla que lo criticaron tras la derrota azul ante Cobresal.

Por la 15ª fecha del Campeonato Nacional, Cobresal venció ayer 1-0 a Universidad de Chile en el estadio El Cobre de El Salvador, triunfo que les permite volver a los puestos de avanzada pero una amarga jornada para los azules, quienes no han podido salir de su irregularidad.

A los 14’ apareció Cecilio Waterman para anotar el primer y definitivo tanto del partido, cuando recibió un balón de Marcelo Pablo Jorquera y desde fuera del área sacó un misil inatajable para Hernán Galíndez.

Los universitarios intentaron revertir el marcador mediante acciones comandadas por Cristián Palacios, Ronnie Fernández y Junior Fernandes, pero no pudieron llegar al arco rival.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Ronnie Fernández, al principio, me sedujo con su actitud, me creí el cuento y lo alabé...Pero ésto es FÚTBOL, es lo básico y con eso NO alcanza en La "U"!

Su nivel, ha sido el de siempre en su carrera, NO apto para equipo grande y mucho menos, para la Roja!#VamosLaU