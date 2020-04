Hinchas de la U reaccionaron a fotos de Pablo Aránguiz alentando a Colo-Colo

El joven jugador fue entrevistado por Claudio Palma en el Instagram Live de CDF y recordó que en sus inicios rechazó la posibilidad de irse a Universidad Católica cuando comenzaba su carrera.

"Cuando chico, once o doce años, jugaba con Carlos Lobos y Jaime Carreño en Santiago Morning y andábamos bien... El primero que se fue a la Católica fue Jaime. Después se fueron yendo otros de los chiquillos...Y a mí también me querían", reconoció.

"Rechacé irme para allá porque me quedaba muy lejos. Se hacían complicados los traslados y no podía. Opté por Unión Española porque ahí estaba mi hermano, quedaba más cerca de mi casa y así para mis papás todo era más fácil también", aseguró.

Sin embargo, no le cierra la puerta a los otros equipos grandes. "No puedo decir, por ejemplo, que nunca jugaría en Colo Colo. Hay grandes futbolistas que han jugado en dos de los grandes de Chile, o hasta en los tres. Y uno no sabe las vueltas de la vida", destacó.

Las redes sociales explotaroncon las declaraciones del destacado jugador de Universidad de Chile. Incluso una cuenta publicó fotos del jugador en el sector Arica del Estadio Monumental:

Los hinchas azules reaccionaron:

Pablo Aranguiz cerró su cuenta

Chuuuuu recién me entere

Que era Z... Quedé plop — Javier!!! (@javierLander23) April 13, 2020

Así que Pablo Aranguiz es zorra, ahora vamos a lo importante, ¿cuándo se va Caputto? — Álvaro (@rojas23alvaro) April 13, 2020

Respecto al tema de Pablo aranguiz, prefiero irme a la B pero con jugadores identificados con la U, o por último con jugadores que se identifiquen con otro club que no sea archirrival, a tener un buen equipo con puros weones de la zorra blanca. — Rodrigo Escudero (@Rodrigo16esc) April 13, 2020