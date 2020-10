Hinchas de la U reaccionan al nombre de Sierra como posible reemplazante de Caputto

Distintos medios están informando de un posible interés por el ex estratega de Colo-Colo.

Según Radio Cooperativa, Cristián Aubert, presidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club universitario, puso sobre la mesa la opción de fichar a Sierra, quien hoy por hoy se encuentra sin club luego de su paso por el fútbol de Medio Oriente.

Desde el entorno del ex volante, comentaron que: "no han habido conversaciones formales con el club, no obstante, el otrora jugador de Unión Española, Colo Colo y Sao Paulo analizará la propuesta bajo la premisa de que "haya un proyecto más allá de apagar el incendio".

El nombre de Sierra se suma a los del uruguayo Martín Lasarte, quien ya pasó por el club y sumó tres títulos, y del venezolano Rafael Dudamel, ex técnico de la selección de su país.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Si llega el coto Sierra viene con la almohada para dormir o no? — Jerson Loyola Soza (@jersonloyola_) October 22, 2020

Yo resisto a Lasarte, pero lo prefiero ante el Coto Sierra po. Es una wea obvia. — Víctor (@vixon__) October 22, 2020

Porque no les gusta el coto sierra por su pasado albo por su fútbol medio lento o por qué aún no asume su calvicie ? — Granpaolo (@GranPa0l0) October 22, 2020

Con el Coto Sierra y la U jugando un partido a las 4 de la tarde.

Es siesta segura. — Edu Ortiz (@EduOrtiz30) October 22, 2020

Coto Sierra ? Donde Firmó. — Alejandroooo (@MauriciooAleja) October 22, 2020