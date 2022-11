Hinchas de la U piden la salida de Sebastián Miranda

Tras la eliminación ante Unión Española por Copa Chile, los tuiteros azules pidieron la salida del entrenador interino.

El DT sacó la voz tras el duelo en Independencia: “No pudimos concretar, nos apuramos demasiado por ir al arco rival. Esto es fútbol se gana con goles y no pudimos hacerlos”, indicó.

“Hace 50 días me pidieron el objetivo de zafar del descenso. Con trabajo ese tema está superado. Me genera tranquilidad. Había mucha ilusión en Copa Chile y no lo conseguimos. En la U siempre hay exigencia, queríamos terminar año de una manera que nadie esperaba”.

“Me duele, tenía mucha ilusión porque cuando asumí siempre creí que nos salvaríamos del descenso: confiaba en ellos y en que podríamos luchar. No lograrlo es un fracaso y lo asumo como tal”, agregó.

Por último, puso en duda su continuidad en la banca del Bulla, al manifestar que “no quiero hablar del próximo año. Las decisiones las toma el club, me siento cómodo y querido, pero las decisiones siempre son pensando en lo mejor para el club”.

LOS HINCHAS SE LANZARON CON TODO:

Para eso dosificaste el fin de semana y te fuiste goleado, Sebastián Miranda? fuera del club. — Felipillo 🇧🇷 (@felipillouch) November 3, 2022

SEBASTIÁN MIRANDA NO DEBE SER EL TÉCNICO DE LA U PARA LA TEMPORADA 2023.



HAY QUE BUSCAR UN TÉCNICO @udechile



Miranda que vuelva a lo suyo. Despidan a Valencia, y que Miranda tome la Sub21 — 𝕃𝕆𝔹𝕆 𝔼𝕟𝕥𝕖𝕣𝕥𝕒𝕚𝕞𝕖𝕟𝕥 𝔾𝕣𝕠𝕦𝕡 ♌ (@LoboViIlage) November 3, 2022

Sebastián Miranda debe renunciar y el equipo lo debe tomar un interino (?) — ,,, (@GranPa0l0) November 3, 2022

Respecto al término de año para la @udechile , dar las gracias a Sebastian Miranda por haber tomado al equipo y sacarlo de la crisis que lo llevaba directo a la b. Dicho lo anterior necesitamos un nuevo DT...pero bueno.



Jugadores, casi todos deben dejar el club, por decencia. — Criss (@Cristia24077372) November 3, 2022