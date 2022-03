Hinchas de la U piden la salida de Santiago Escobar

Los tuiteros azules explotaron tras el 4-1 de Colo-Colo sobre el Bulla en el Estadio Monumental.

"Son decisiones que se toman en la semana. Cada ataque que recibimos terminó en gol y peligro de gol. Hubo mucha eficacia por parte del rival. volvimos a mostrar los inconvenientes defensivos de otros partidos", mencionó en conferencia de prensa tras el duelo.

En ese sentido, el colombiano expresó que "ofrezco disculpas a la afición de la U. Este no era el partido que habíamos planificado estamos muy dolidos por lo ocurrido, por el partido que se dio esta tarde".

Sobre la misma, añadió que "el dolor que siento es por la institución, los dirigentes y los hinchas, porque sé de la importancia de este tipo de partidos".

"Queríamos que el resultado hubiese sido diferente pero no sucedió. Sería fácil echarle la culpa a terceros, pero yo tengo toda la responsabilidad, soy el entrenador. Estoy acá, en un momento difícil. Tuve equivocaciones como entrenador y en frío debo reflexionar en lo que está pasando y apuntar a que el equipo mejore en todos los sentidos. Hay que seguir mirando adelante a ver qué nos depara el futuro", complementó el estratega.

MIRA ACÁ LOS RECLAMOS DE LOS HINCHAS DE LA U:

Se notó que Santiago Escobar NO está capacitado para dirigir a la U...anteriormente NO supo responder a una derrota y ahora fue humillado...por favor cesen su contrato.

Rantes_Del Bulla ☭💙@Rantes_azul·19hEn respuesta a @RommyM25Santiago Escobar…debe irse…es el culpable.

Santiago Escobar, tus disculpas y VERSOS NO me sirven, me las paso por el tajo de la corneta!!! 😡😡😡😡#VamosLaU#FueraEscobar