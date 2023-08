Hinchas de la U piden la salida de Mauricio Pellegrino

Los hinchas azules no le perdonaron el papelón en Santa Laura. Mauricio Pellegerino analizó la dura derrota contra O'Higgins en Santa Laura y fue crítico con el juego de su equipo.

"Estos resultados cuestionan todo. Cuestionan muchos aspectos de la institución; el entrenador es la cara visible y el responsable. El entrenador o un jugador no son el salvador. Es un resultado del que obviamente estamos apenados y avergonzados. Le pedimos disculpas a nuestra gente", dijo de entrada en conferencia de prensa.

"Fue un partido atípico de Primera División. No hay que analizarlo mucho del lado táctico. El equipo cuando recibió el primer gol se entregó y eso me preocupa. Mañana a trabajar y dar la cara. En los momentos difíciles tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotros, no lo peor", explicó el DT.

"Hay que buscar el equilibrio. El equipo no es para descartar todo, no nos sobra mucho. Nuestras victorias siempre han sido trabajadas. Debemos volver a lo esencial, volver a armarnos, sobre todo en lo anímico", añadió.

Pellegrino fue muy sincero ante los medios: "Hasta el gol fuimos mejores que el adversario. Es difícil de explicarlo a nivel futbolístico. Estoy avergonzado y apenado, pero no frustrado. Tengo mucha fe de que esto se puede revertir, creo en mis jugadores y el trabajo que podemos hacer. Necesitamos ese resultado que nos permita sentir lo que realmente somos"

LOS HINCHAS SACARON LA VOZ:

Si AA no actúa YA, terminamos peleando el descenso una vez más.

Si AA actúa YA, podríamos clasificar a una Copa Internacional.



SI NO QUIEREN SUFRIR ÉSTE AÑO, SOLO NECESITAN UN TÉCNICO QUE ORDENE ÉSTO Y NO TENGA MIEDO A DARLE TITULARIDAD A LOS JÓVENES DE LA U#FueraPellegrino

4 derrotas al hilo y nada en lo futbolístico, ciclo terminado. fuera pellegrino

Fuera Pellegrino, ya no da para más. Tácticamente está molido.

Te cagaste Pellegrino, solo tenías que sacar a Ojeda y Poblete y darle más minutos a Cordero y Fuentealba, pero ere un burro, renuncia ratón CTM. #FueraPellegrino