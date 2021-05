Hinchas de la U piden la salida de Dudamel pese a victoria ante Wanderers

Los tuiteros azules aseguran que el equipo "no juega a nada" y que todo es culpda del DT.

“El partido se dio así, se dio disputado de esta forma. En ningún momento conversamos de ganar a como diera lugar, eso no está en nuestro vocabulario. Lamentamos la lesión temprana de Cañete. Sin modificar tácticamente incluimos a Mario Sandoval. Sabíamos lo importante que era ganar la noche de hoy para reponernos post clásico. Logramos el 1-0 teniendo alguna ocasión más, pero fuimos perdiendo el control del juego en algunas ocasiones por rechazos cortos tras recibir ataques de ellos, lo que les permitió mantenerse cerca de nuestra área. Nos llevaron atrás y nos costó conectar defensa con ataque. Lo ganamos bajo circunstancias que no teníamos previstas”, dijo el venezolano tras el opaco 1-0 ante los Caturros.

“Siempre vamos a poder dar mucho más. Los triunfos dan tranquilidad en algunas ocasiones, en otras dan confianza. Debemos mantener esta línea de trabajo en equipo, de convicción, de entrega total y jugar mejor como equipo. Esa es nuestra idea cada día, cada semana. Hoy no nos vamos con esa sensación de haber ganado y haber hecho cosas para poder ganarlo de mejor forma. Podemos dar muchísimo más y el triunfo nos dará esa tranquilidad para ir en esa línea de aspiración. Nos debíamos reponer de la dura derrota del domingo anterior en el clásico. El haberlo ganado sin jugar bien es una demostración del carácter del equipo. No es fácil enfrentar una siguiente jornada tras perder con Colo Colo. Hoy me siento orgulloso de ese pundonor y gallardía del equipo, pero siempre voy a exigirles alcanzar un mejor juego colectivo”, profundizó.

LOS HINCHAS ESTÁN ABURRIDOS:

por el bien del club, dudamel no puede seguir, juegan muy mal wn #VamosLaU pic.twitter.com/WVvWwwiovd — Alan Mella (@AlanMella6) May 4, 2021

Dudamel viendo su estilo de juego pic.twitter.com/4YBrWXMiVR — SpaceAzul (@spaceazul) May 4, 2021

Con Dudamel nunca vamos a jugar bien nunca quizás se podrá ganar un partido aquí otro allá pero nomás que eso — ,,, (@GranPa0l0) May 4, 2021

Cuánto le queda a Dudamel en la U? Qué hay de cierto que se va para el receso de Copa América? Ya no se soporta el venezolano ratón y cobarde #FueraDudamel — Victor Aguilera Licandeo (@VictorAguileraL) May 4, 2021

Un tiro al arco, un tiro al arco, ni en el fútbol anfa se ve esta wea loco #fueradudamel #VamosLaU pic.twitter.com/Ujr39N8OJK — CristianT_T (@CristianT__T) May 4, 2021