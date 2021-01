Hinchas de la U piden la salida de Dudamel de la banca azul

Se aburrieron tras la derrota ante O’Higgins por la cuenta mínima en el Estadio Nacional.

Los fanáticos de la U se manifestaron a travás de las redes sociales en contra del estratega venezolano, los más radicales piden la inmediata salida del ex arquero.

Dudamel intentó explicar la derrota ante los "Celestes":

“Tengo que reconocer que nos está costando, no imaginé que nos costase tanto. Estamos buscando caminos para dar con la fórmula correcta. He aprendido que para dar con la fórmula correcta es con trabajo. Y allí seguiremos siendo incansables. Reconociendo que nos ha costado, también tengo que reconocer que ha habido la disposición de los jugadores. Este partido me deja un sabor muy amargo por la forma como se nos fueron los tres puntos”, dijo tras la caída en conferencia de prensa.

Las redes sociales no le perdonan el pálido juego que muestran los azules y cuestionan sus pergaminos para llegar al "Romántico Viajero".

Chao Dudamel. No esperaba nada de ti y aún así lograste decepcionarme. — Juanra (@JuanraMD) January 7, 2021

Dijeron que las S.A eran la solución, pero no dijeron desde cuando...



Dudamel = caputto.... no hay diferencia en el juego, trotan aún cuando van perdiendo. En mi pega por menos me sacan cagando!!! — Daniel Flores Ferrada (@granheroe) January 7, 2021

Sean sinceros. Trajeron a Dudamel porque era barato o porque tienen negocios con su representante. Privilegian los negocios propios o los de Heller, pero no los intereses del club. — Francisco Muñoz (@fmunozruz) January 7, 2021

#FueraDudamel #FueraDudamel x 1000000, basta de burlarse de la gente hdp de azul azul, echaron a caputto xq querían que el equipo fuera protagonista, en serio pensaron que con dudamel lo íbamos a hacer? Venezolano qlo ratón sin ideas, estas matando a la @udechile en vida. — neipe (@ReneFCS) January 7, 2021