Hinchas de la U piden la salida de Caputto tras derrota ante la UC

Los fanáticos se manifestaron a través de las distintas plataformas digitales.

Los Cruzados vencieron a los azules por 3-0 en un entretenido duelo en San Carlos de Apoquindo.

Pinares, Aued y Zampedro fueron los que marcaron en la UC.

Los locales fueron muy superiores sobre el cuadro de Caputto. Los hinchas se aburrieron del entrenador trasandino y se manifestaron en las redes sociales.

Universidad de Chile tuvo un pálido partido en delantera, es por eso que los "Bullangeros" explotaron de rabia en twiiter:

#VamosLaU Weon, Caputo juega a defender y te pillaron de contragolpe! 🤦‍♂️ No se ve nada de táctica ni amor propio. Caputo no sirve y tampoco puede ser formador, ya que no tiene ideas.

INDEPENDIENTE SI PERDEMOS HOY, CAPUTTO NO PUEDE CONTINUAR.



NO HAY ARGUMENTOS PARA SOSTENERLO, NO HAY FÚTBOL, NO HAY IDEAS, SOLO VEO INDIVIDUALIDADES. TIEMPO HA TENIDO DE SOBRA PARA HACER ALGO MÁS ELABORADO, PERO, NO SE REFLEJA EN CANCHA. #VamosLaU 🦉❤️💙