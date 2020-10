Hinchas de la U piden el regreso de Sampaoli a la Roja

Tras el empate 2-2 entre Chile y Colombia en el Estadio Nacional.

El equipo de Rueda sacó un punto de sesis posibles y dejó un manto de dudas en los hinchas de la selección.

El técnico explicó la igualdad: “No hay que perder la fe ni el orden. Son partidos intensos. Pienso que estos dos juegos, es por los momentos que viven los jugadores y la falta de jugadores importantes. Desde el duelo con Uruguay dije que no podemos subvalorar a los jóvenes con proyección y que deben soportar el desgaste del equipo”.

Incluso, confesó que siente haber perdido puntos en esta fecha doble. “De acuerdo a las aspiraciones y lo que se ha mostrado en cancha, sí. Colombia nos sorprendió con un juego agresivo y atlético con muchos juegos divididos. Lo que el equipo expreso en la cancha no se reflejo en los puntos. Es lamentable por el desgaste, esfuerzo y entra no haber sumado mejor“.

Los cibernautas hicieron tendencia en twitter la palabra Sampaoli:

Era trucho, le pagaban por clases que no daba, al parecer se sentía un rehén, la prensa lo hizo mierda, y sin embargo, ahí va el mejor DT que hemos tenido en nuestra pobre historia futbolística. Don Jorge Luis Sampaoli Moya pic.twitter.com/H4RD05jlfg

Prefiero tener a sampaoli!!! rueda es una mierda me importa un p...lo que haya robado sampaoli si a nosotros nos hizo campeones de América por primera vez en la historia de chile .no sean hueones a uds no les a robado nada sampaoli es más les dio alegría gilipollos !!!