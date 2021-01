Hinchas de la U piden el regreso de Ronald Fuentes

El entrenador fue despedido de Unión Española tras un un duro bajón que tuvo su equipo.

"Si estaban pensando en sacarme, me habría gustado que me sacaran al final del torneo. Pero estamos con las pilas a full, aprendimos de los errores que cometimos, y tenemos la ganas de estar en un equipo y demostrar que lo que hicimos en Unión no fue casualidad", comenzó diciendo.

Respecto a los motivos de su despido, señaló que la dirigencia le dijo "por los resultados de los últimos partidos, y porque sienten que en las cuatro fechas que vienen no lo íbamos a revertir, y con otro cuerpo técnico lo van a lograr".

Además, fue consultado sobre la posibilidad de estar en un futuro cercano en la banca de Universidad de Chile, y afirmó sentirse capacitado para cualquier proyecto, pero "no depende de mí".

"Estamos capacitados para cualquier proyecto que nos pueden presentar, y tenemos capacidad de adaptarnos y sacar rendimiento. No depende de mí (estar en la U). Trabajé 17 años en el club, estuve como formador, jugador, también en una función que no conocía muy bien, pero siempre porque quería lo mejor para el equipo", explicó.

