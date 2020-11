Hinchas de la U piden a "Clavito" Godoy como nuevo DT

Los hinchas comenzaron a nombrar al experimentado entrenador chileno.

José Luis Sierra, Héctor Cúper, Mario Saralegui, e incluso Rafael Dudamel son los nombres que han surgido para reemplazar a Hernén Caputto. Por esta razón, y en conversación con El Mercurio, Cristián Aubert, presidente de Azul Azul, se refirió a la búsqueda de un nuevo estartega:

“No hay candidatos del presidente. Cualquier opción será evaluada por la comisión fútbol, para ser aprobada en el directorio. Se consideran elementos deportivos, económicos y de perfil para dirigir un club con la importancia de la U”, indicó.

“Los técnicos que estamos evaluando deben tener esa característica. La U debe tratar siempre ser un equipo protagonista, que salga a buscar y ganar los partidos, que pelee los campeonatos y clasifique a copas internacionales“, afirmó.

También tuvo palabras para la situación de Martín Lasarte. “Martín es una buena opción. Intentamos cerrar a un nuevo técnico lo antes posible, pero respetando los tiempos y análisis para tomar una buena decisión”, detalló Aubert.

Los hinchas medio en serio y medio en broma comenzaron a hacer tendencia aen Twitter al "Clavito", para que ordene el vestuario de la U.

MIRA ACÁ LOS COMENTARIOS:

Hernán "Clavito" Godoy podrá tener varios defectos (quién no), pero sin duda sabe mucho más cómo se debe parar un equipo que la mayor parte de los entrenadores que hay en Chile. Me atrevo a decir que entiende mejor el juego que todos los DT que ha tenido la U después de Sampaoli.

Welcome Hernán "Clavito" Godoy to Universidad de Chile

•The Most Badass Manager•Fight•Mujerzuelas• Waldemar Mendez•Funny Moments pic.twitter.com/uWDS7KUXd0