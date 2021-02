Hinchas de la U no le tienen fe al fichaje de Thomas Rodríguez

Los Bullangeros creen que el delantero no tuvo una buena temporada en La Calera.

Finalmente el hijo del histórico Leonardo Rodríguez, se suma a la lista de refuerzos de la U para este nuevo curso, junto al defensa Yonathan Andía y el volante Mario Sandoval.

Hay que recordar que Rodríguez estuvo en la órbita de los azules durante el pasado torneo, pero algunos temas económicos terminaron derribando la negociación.

De esta manera, el rubio atacante deberá someterse a los exámenes médicos correspondientes para ser oficializado como incorporación del cuadro azul. Los hinchas no están conformes con su llegada:

Hace ratito que estamos trayendo puro cochayuyo, en vez de peces gordos, como equipo grande...

Thomas Rodríguez NO ME GUSTA: Limitado, fracasado en Italia, cuyo ÚNICO mérito es ser hijo del Leo... pero NO lo haré mierda (todavía).

Así nos tiene Heller y su piño de INEPTOS! 🤘🏼