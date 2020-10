Hinchas de la U no le creen a Borghi tras su explicación por polémica frase

El comentarista de CDF utilizó su plataforma para explicar la "broma" que hizo durante el partido entre Colo-Colo y Unión Española.

Claudio Borghi se refirió a la gran cantidad de insultos que recibió en las últimas horas en redes sociales, producto de un comentario que lanzó en el programa Todos Somos Técnicos.

Borghi, en medio de un análisis sobre el pésimo momento de Colo Colo en el torneo, dijo en tono irónico: "El que tenga dudas puede llamar a la Universidad de Chile y hablar con un matemático para que él le explique bien cómo se desciende o cómo se salva", algo que los fanáticos interpretaron como una alusión al complicado momento que vivió su equipo en 2019.

No obstante, el "Bichi" se lo tomó con tranquilidad y explicó la situación en La Cuarta: "La federación contrata ingenieros y matemáticos para armar un campeonato. Cuando digo U. de Chile me refiero a la casa de estudios no al equipo de fútbol La U no es tan importante en mi vida".

Los fanáticos del "Bulla" no le creen y le dieron con todo en las redes sociales:

Es un weon insoportable, hace creer que es la casa de estudio universidad de Chile, cuando el webas ni sabe que existe y menos sabe para que sirve, seguro hoy AM le dijeron a este weon que dijera esto en su programa. Pero NO te creemos nada. ZZ incolora — Luis Hernández (@luispmc22) October 16, 2020

Parrillero zorra y mentiroso — maurito (@maurobordonesar) October 16, 2020

WEON MENTIROSO, que no se haga el gil ahora el cobarde. — RUMA 🔵🦉🔴 (@RumaVergaraM) October 16, 2020

Que se cree este CTM que la gente es hueona me gustaría toparme con el donde sea porq la pata en la raja no se la va a sacar nadie — gerard manzur (@ManzurGerard) October 16, 2020