Hinchas de la U llegan al CDA y dejan amenazantes mensajes

Hinchas del Romántico Viajero llegaron hasta la comuna de la Cisterna para mostrar su malestar por el presente deportivo e institucional del equipo universitario. Rayados y panfletos fueron vistos afuera del centro de entrenamientos de Universidad de Chile

“Jugadores menos sueldo y más corazón”, “fuera Sartor”, “fuera Azul Azul”, “doble jornada de entrenamiento ya”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los fanáticos del Bulla.

Un grupo de hinchas llegó esta mañana al Centro Deportivo Azul a manifestarse por el momento que vive Universidad de Chile. @adnradiochile pic.twitter.com/VlcZKBmhWK — Leo Mora (@LeoMoraRadio) September 28, 2023

Las cosas no están bien en la U, Mauricio Pellegrino le mandó un misil a la directiva de Azul Azul: “la U es un equipo grande, pero le falta mucho para que se comporte como tal. Por ejemplo en el plantel, en la mentalidad, la inversión; vender más que traer, no tenemos estadio, estamos jugando sin gente, hay muchas cosas que no se condicen con la expectativa”, lanzó en conferencia de prensa.

Michael Clark le respondió al DT: “Como club conversamos harto con Mauricio, él nos ha planteado cosas en el ámbito privado y nosotros también le hemos planteado cosas en el ámbito privado. Creo que esa es la forma en la que debemos mantener nuestras conversaciones. Nosotros tenemos nuestras opiniones, él tiene la suya y siempre la hemos conversado en el ámbito privado. Creemos que hay que mantenerlas ahí”, expresó en diálogo con Radio Cooperativa.

"La calentura nunca es buena, pero cuando se calman, uno puede hablar e intentar solucionar los problemas”, prosiguió antes de añadir que “esas charlas se deben mantener en privado, por respeto a los involucrados, nuestro rol como dirigente es facilitarle la vida a los jugadores y cuerpo técnico para que trabajen de la mejor manera y obtengan resultados, a eso debemos abocarnos”, continuó explicando el dirigente.

Además, asegura que. “todo el mundo sabe que este debe ser nuestro último año de transición, para volver a jugar en 2024 donde siempre hemos jugado (Estadio Nacional), para ejercer la localía donde corresponde, para que todo el público pueda alentarnos. Y creo que efectivamente, el no jugar donde siempre lo hemos hecho, afecta. Pero se sabía de un principio”, cerró Clark.