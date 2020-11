Hinchas de la U hacen pebre a Rodrigo Goldberg por salida de Montillo

Los Bullangeros se fueron con todo en contra del ex goleador de la U.

En conversación con Los Tenores de ADN, Montillo aseveró que: “Yo me quise tomar unos días para pensar bien que voy a decir. Traté de mantenerme en silencio. Tenía pensando en retirarme a final de año. En septiembre, Cristián Aubert me llamó para renovar, yo me sentía bien. Nosotros siempre estamos siendo evaluados. La verdad que lo tomé con buenos ojos, yo le pedí que por organización familiar, cerrar las agendas de mi hijos, de Santino, que antes del 20 de noviembre me confirmen, me digan si queríamos o no. Yo tenía la decisión tomada”.

“Ahora le dije a mi representante, pregúntale porque ya no puedo esperar más. No es un tema de plata ni tiempos. Me dijo que me tenía que evaluar por dos o tres semanas más. Me choca que no puedo estar esperando. Tengo una decisión tomada, es no renovar. Con el mayor de los respeto de la gente y de Hernán Caputto”, esgrimió.

Para cerrar, comentó algunos detalles de du familia: “Es un momento difícil, gente que dice que tengo problemas familiares en Argentina, todos saben lo de mi papa y abuelo. Siempre estuve para dar lo mejor para el equipo, hasta ahora pude ayudar”.

La salida de la Ardilla enfureció a los hinchas de la U y se fueron con todo en contra del gerente deportivo de Azul Azul:

Renuncie señor @polaco_goldberg hoy fue paseado en su cara por Aubert — Andres (@andresieteazul) November 30, 2020

Polaco Goldberg, Vargas y Aubert tienen que salir a dar explicaciones de forma urgente @udechile 🤬 — Luis Felipe Hayar (@luisfelipehayar) November 30, 2020

@polaco_goldberg tu y el superman si aún aman y respetan a la U deben renunciar, están cagandose la imagen de ídolos, la gestión callampa que llevan en @udechile no puede seguir, como no se dan cuenta que nos están llevando a la B o lo hacen a proposito? @Montil10 debe seguir — robango21 (@robango21) November 30, 2020

@polaco_goldberg mis respetos para ti!!, solo quiero hacer una pregunta a una persona que entiende mucho de futbol, que pasa com Walter Montillo, ha sido el mejor del equipo, el distinto, ídolo actual en la U y lo dejan partir así como así? No se entiende.. — Camilo Sucarrat (@csucarrat) November 30, 2020

Azul Azul no dirá nada tal como sucedió con Pinilla?

Es una verguenza que pase siempre lo mismo y se queden callados sin dar la cara.



Cambian las caras y sigue pasando lo mismo...Goldberg, Vargas, Aubert, Heller???

Quién es el culpable esta vez? — Ilán G (@IG_azul) November 30, 2020