Hinchas de la U furiosos por "paseo" de Ángelo Henríquez a la playa

Las imágenes del delantero de Universida de Chile se llenaron de comentarios en las redes sociales.

La salida en su día libre por la costa de Zapallar le está saliendo bastante caro al jugador del plantel azul, incluso, el periodista Manuel de Tezanos cuestionó la acción:

"Lo que le habría dicho es 'mijito, no suba fotos a redes sociales, porque su descanso, su ida a la playa va a generar un montón de ruido. Entonces, no haga leseras, no suba fotos, cómo va a subir fotos'", esgrimió el comunicador.

"A mí me ha pasado, que he pedido días en ciertos trabajos, en momentos en que estoy demasiado estresado. Pero no ando subiendo fotos en la playa, muerto de la risa, mientras mis compañeros me están cubriendo", destacó el comentarista de CDF.

"Y eso que yo no tengo hinchas, a nadie le importa lo que yo haga. Pero hay una cuestión de tino que no tiene. Ella no debió subir esa foto, porque si realmente quiere a su pololo, tendrá que protegerlo", cerró.

Mira acá las reacciones:

LA CTM ANGELO HENRÍQUEZ QUÉDATE ALLÁ https://t.co/oQp51YqsKx — Nino Marin (@NinoEsteban) November 24, 2020





Angelo Henriquez se fue a la playa despues de no hacer nada en Viña pic.twitter.com/xUG6pEp39r — peyeyo (@peyeyoU) November 24, 2020

Sí es verdad la foto de Angelo Henríquez en la playa. Desafortunado. Figuras públicas (famosos) y más él que su rendimiento ha sido PÉSIMO. Debe cuidarse más. Hagala piola, no sea wn. Debió quedarse entrenando. Pero si quiere volverse loco con su croata y carretear. Hagala Piola. — ♎🦉El Caballero de la Noche Asciende🦉♎ (@Elviajedel_Seba) November 24, 2020

Es Angelo Henriquez?? El de los 60 millones al mes...los goles más caros de Chile. https://t.co/wBTQQPqVTq — Centauro (@LautaroZaidAntu) November 24, 2020

Angelo anda en zapallar reflexionando sobre su juego. pic.twitter.com/Z70tEi4pef — sUdaca ⚡ (@MadreSinEstadio) November 24, 2020